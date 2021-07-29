Штормове попередження в Україні. Фото: 20minut.ua

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Ракурс

Погода в Україні 29 липня погіршиться в майже у всіх областях.

Сильні дощі, грози, град та шквали очікуються по всій Україні, крім південних регіонах. А в західних та центральних областях прогнозують в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. У Києві та Київський області обіцяють грози. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Херсонській області опадів не обіцяють, але тут очікується сильна спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть 30−35° за Цельсієм.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій тим часом повідомили, що станом на 7.00 29 липня через складні погодні умови світло зникло у 120 населених пунктах. Відключилася електроенергія через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. Наразі відновленням електропостачання займаються бригади фахівців.

Відключення відбулося у чотирьох областях:

Львівській — 44 населених пункти.

Чернівецькій — 25.

Житомирській — 20.

Івано-Франківській — 20.

Тернопільській — 11.

Нагадаємо, 29 липня погода в Україні передбачає опади в низці регіонів. Вночі у східній частині очікується невеликий дощ, а на решті території — без опадів. Вдень в Україні, крім півдня, очікуються короткочасні дощі й грози.