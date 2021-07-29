Штормовое предупреждение в Украине. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/n158050-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda.html

Ракурс

Погода в Украине 29 июля ухудшится почти во всех областях.

Сильные дожди, грозы, град и шквалы ожидаются по всей Украине, кроме южных регионов. А в западных и центральных областях прогнозируют в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В Киеве и Киевской области обещают грозы. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской области осадков не обещают, но здесь ожидается сильная жара. Днем столбики термометров покажут 30−35° по Цельсию.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям тем временем сообщили, что по состоянию на 7.00 29 июля из-за сложных погодных условий свет исчез в 120 населенных пунктах. Отключилась электроэнергия из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. Сейчас восстановлением электроснабжения занимаются бригады специалистов.

Отключение произошло в четырех областях:

Львовской — 44 населенных пункта.

Черновицкой — 25.

Житомирской — 20.

Ивано-Франковской — 20.

Тернопольской — 11.

Напомним, 29 июля погода в Украине предусматривает осадки в ряде регионов. Ночью в восточной части ожидается небольшой дождь, а на остальной территории — без осадков. Днем в Украине, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди и грозы.