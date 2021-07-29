Штормовое предупреждение объявили в Украине — где ухудшится погодаhttps://racurs.ua/n158050-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda.htmlРакурс
Погода в Украине 29 июля ухудшится почти во всех областях.
Сильные дожди, грозы, град и шквалы ожидаются по всей Украине, кроме южных регионов. А в западных и центральных областях прогнозируют в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. В Киеве и Киевской области обещают грозы. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.
В Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской области осадков не обещают, но здесь ожидается сильная жара. Днем столбики термометров покажут 30−35° по Цельсию.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям тем временем сообщили, что по состоянию на 7.00 29 июля из-за сложных погодных условий свет исчез в 120 населенных пунктах. Отключилась электроэнергия из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. Сейчас восстановлением электроснабжения занимаются бригады специалистов.
Отключение произошло в четырех областях:
- Львовской — 44 населенных пункта.
- Черновицкой — 25.
- Житомирской — 20.
- Ивано-Франковской — 20.
- Тернопольской — 11.
Напомним, 29 июля погода в Украине предусматривает осадки в ряде регионов. Ночью в восточной части ожидается небольшой дождь, а на остальной территории — без осадков. Днем в Украине, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди и грозы.