В Украине 29 июля ожидаются осадки в ряде регионов, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 29 июля ожидается с осадками в ряде регионов.

Ночью в восточной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории — без осадков. Днем в Украине, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, грозы (в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +15…+20°, днем — +27…+32° (в южной части ночью +18…+23°, днем +31…+36°, в Карпатах ночью +10…+15°, днем +21…+26°).

Погода в Киеве 29 июля будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +18…+20°, днем — +29…+31°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до +16…+18°, днем — поднимутся до +26…+28°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток, переменная облачность. Термометры ночью покажут +20…+22°, днем — +33…+35°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +17…+19°, днем — +29…+31°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 29 июля будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +17…+19°, днем — +30…+32°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +15…+17° ночью и +28…+30° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 июля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.