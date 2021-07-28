Когда отступит жара, рассказали синоптики

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Ракурс

Когда отступит жара и вернутся дожди в Украину, рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, периодические дожди и грозы прокатятся во многих областях страны в четверг, 29 июля.

Четверг в Киеве будет еще жарким, ожидается в течение дня около 30 °C. И жара продлится до начала следующей недели. Во вторник станет ощутимо свежее, — говорится в сообщении на Facebook-странице синоптика.

Диденко предупреждает о кратковременных дождях и грозах, которые вероятно накроют столицу вечером 29 июля и пройдут практически по всей Украине.

Но крайне неравномерно. Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода — дождевой фронт сместится, — отметила синоптик.

В ближайшие дни температура в Украине будет колебаться в пределах 29−34°С выше нуля, в западных областях воздух будет немного свежее — 26−31°С. К концу недели и в начале следующей продолжит доминировать жаркая погода.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет во вторник, 3 августа, — подытожила Диденко.



Напомним, недавно прогноз погоды на август опубликовал Укргидрометцентр.