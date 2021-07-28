Коли відступить спека, розповіли синоптики

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Коли відступить спека з України й повернуться дощі, розповіла синоптик Наталя Діденко. За її словами, періодичні дощі та грози прокотяться у багатьох областях країни у четвер, 29 липня.

Четвер у Києві буде ще спекотним, очікується протягом дня близько 30 °C. І спека триватиме до початку наступного тижня. У вівторок стане відчутно свіжіше, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці синоптика.

Діденко попереджає про короткочасні дощі та грози, які ймовірно накриють столицю ввечері 29 липня й пройдуть практично повсюди в Україні.

Але вкрай нерівномірно. Більше опадів припаде на другу половину дня та вечір. А ось на Заході ввечері якраз переважатиме суха погода — дощовий фронт зсунеться, — зазначила синоптик.

Найближчими днями температура в Україні коливатиметься в межах 29−34°С вище нуля, у західних областях повітря буде трохи свіжішим — 26−31°С. До кінця тижня та на початку наступного домінуватиме спекотна погода.

Відчутне зниження температури повітря прийде у вівторок, 3 серпня, — підсумувала Діденко.



Нагадаємо, нещодавно прогноз погоди на серпень опублікував Укргідрометцентр.