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Серийное ДТП остановило движение в центре Киева, фото — Патрульная полиция
Серийное ДТП остановило движение в центре Киева (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158015-seriynoe-dtp-ostanovilo-dvijenie-v-centre-kieva-video.htmlРакурс
В ДТП в центре Киева попали сразу пять автомобилей. Происшествие произошло утром 28 июля на бульваре Тараса Шевченко возле одного из корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Неприятности случились с водителями внедорожников «Хюндай» и «Форд», а также седанов «Мерседес», «КИА» и «Хюндай».
ДТП произошло вблизи перекрестка с улицей Владимирской. В Hyundаi «поцеловался» Merсedes, а дальше поочередно еще три авто.
Авто получили незначительные повреждения — у большинства побиты бамперы и фары. На место серийной аварии прибыли медики и полиция.
В этом районе центра Киева образовалась пробка в сторону движения к проспекту Победы.
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