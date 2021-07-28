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Серийное ДТП остановило движение в центре Киева, фото — Патрульная полиция

Серийное ДТП остановило движение в центре Киева (ВИДЕО)

28 июл 2021, 12:57
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В ДТП в центре Киева попали сразу пять автомобилей. Происшествие произошло утром 28 июля на бульваре Тараса Шевченко возле одного из корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Неприятности случились с водителями внедорожников «Хюндай» и «Форд», а также седанов «Мерседес», «КИА» и «Хюндай».

ДТП произошло вблизи перекрестка с улицей Владимирской. В Hyundаi «поцеловался» Merсedes, а дальше поочередно еще три авто.

Авто получили незначительные повреждения — у большинства побиты бамперы и фары. На место серийной аварии прибыли медики и полиция.


В этом районе центра Киева образовалась пробка в сторону движения к проспекту Победы.

Источник: Ракурс


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