Серийное ДТП остановило движение в центре Киева, фото — Патрульная полиция

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Ракурс

В ДТП в центре Киева попали сразу пять автомобилей. Происшествие произошло утром 28 июля на бульваре Тараса Шевченко возле одного из корпусов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Неприятности случились с водителями внедорожников «Хюндай» и «Форд», а также седанов «Мерседес», «КИА» и «Хюндай».

ДТП произошло вблизи перекрестка с улицей Владимирской. В Hyundаi «поцеловался» Merсedes, а дальше поочередно еще три авто.

Авто получили незначительные повреждения — у большинства побиты бамперы и фары. На место серийной аварии прибыли медики и полиция.

В этом районе центра Киева образовалась пробка в сторону движения к проспекту Победы.