Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сколько стран открылись для украинцев, назвал МИД

Сколько стран открылись для украинцев, назвал МИД

28 июл 2021, 12:28
999

Сколько стран открылись для украинцев, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в среду, 28 июля. По словам главного дипломата Украины, граждане могут путешествовать в 124 страны мира, в том числе для них открыты популярные туристические направления.

На сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира — это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Среди популярных туристических направлений соотечественники могут выбрать:

  • Албанию,

  • Болгарию,

  • Грецию,

  • Грузию,

  • Доминиканскую Республику,

  • Египет,

  • Кубу,

  • Мальдивы,

  • ОАЭ,

  • Сейшельские острова,

  • Таиланд,

  • Тунис,

  • Турцию,

  • Хорватию,

  • Черногорию.

Однако в контексте пандемии коронавируса Кулеба призвал украинцев соблюдать санитарные правила во время путешествий и напомнил, что МИД создал для путешественников онлайн-карту, где можно получить точные данные об условиях въезда или транзита.

Ранее также стало известно, что Люксембург открылся для всех типов путешествий украинцев при наличии отрицательного теста на коронавирус.


В то же время в разъяснениях на правительственном сайте Люксембурга указано, что вакцинированные люди не могут воспользоваться своим сертификатом о прививках, поскольку он должен быть выдан «органом страны-члена ЕС или страны-члена Шенгенской зоны».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров