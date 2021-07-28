Сколько стран открылись для украинцев, назвал МИД

Сколько стран открылись для украинцев, назвал МИДhttps://racurs.ua/n158014-skolko-stran-otkrylis-dlya-ukraincev-nazval-mid.htmlРакурс
Сколько стран открылись для украинцев, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в среду, 28 июля. По словам главного дипломата Украины, граждане могут путешествовать в 124 страны мира, в том числе для них открыты популярные туристические направления.
На сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира — это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Среди популярных туристических направлений соотечественники могут выбрать:
Албанию,
Болгарию,
Грецию,
Грузию,
Доминиканскую Республику,
Египет,
Кубу,
Мальдивы,
ОАЭ,
Сейшельские острова,
Таиланд,
Тунис,
Турцию,
Хорватию,
Черногорию.
Однако в контексте пандемии коронавируса Кулеба призвал украинцев соблюдать санитарные правила во время путешествий и напомнил, что МИД создал для путешественников онлайн-карту, где можно получить точные данные об условиях въезда или транзита.
Ранее также стало известно, что Люксембург открылся для всех типов путешествий украинцев при наличии отрицательного теста на коронавирус.
В то же время в разъяснениях на правительственном сайте Люксембурга указано, что вакцинированные люди не могут воспользоваться своим сертификатом о прививках, поскольку он должен быть выдан «органом страны-члена ЕС или страны-члена Шенгенской зоны».