Сколько стран открылись для украинцев, назвал МИД

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Сколько стран открылись для украинцев, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в среду, 28 июля. По словам главного дипломата Украины, граждане могут путешествовать в 124 страны мира, в том числе для них открыты популярные туристические направления.

На сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира — это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Среди популярных туристических направлений соотечественники могут выбрать:

Албанию,

Болгарию,

Грецию,

Грузию,

Доминиканскую Республику,

Египет,

Кубу,

Мальдивы,

ОАЭ,

Сейшельские острова,

Таиланд,

Тунис,

Турцию,

Хорватию,

Черногорию.

Однако в контексте пандемии коронавируса Кулеба призвал украинцев соблюдать санитарные правила во время путешествий и напомнил, что МИД создал для путешественников онлайн-карту, где можно получить точные данные об условиях въезда или транзита.

Ранее также стало известно, что Люксембург открылся для всех типов путешествий украинцев при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В то же время в разъяснениях на правительственном сайте Люксембурга указано, что вакцинированные люди не могут воспользоваться своим сертификатом о прививках, поскольку он должен быть выдан «органом страны-члена ЕС или страны-члена Шенгенской зоны».