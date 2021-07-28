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Ракурс
Скільки країн відкрилися для українців, назвало МЗС

Скільки країн відкрилися для українців, назвало МЗС

28 лип 2021, 12:28
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Скільки країн відкрилися для українців, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у середу, 28 липня. За словами головного дипломата України, громадяни можуть подорожувати до 124 країн світу, зокрема для них відкриті популярні туристичні напрямки.

Станом на сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу — це літо набагато вільніше в плані подорожей, аніж минуле, — зауважив очільник зовнішньополітичного відомства.

Серед популярних туристичних напрямів співвітчизники можуть подорожувати до:

  • Албанії,

  • Болгарії,

  • Греції,

  • Грузії,

  • Домініканської Республіки,

  • Єгипту,

  • Куби,

  • Мальдивів,

  • ОАЕ,

  • Сейшельських островів,

  • Таїланду,

  • Тунісу,

  • Туреччини,

  • Хорватії,

  • Чорногорії.

Проте в контексті пандемії коронавірусу Кулеба закликав українців дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для мандрівників онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.

Раніше також стало відомо, що Люксембург відкрився для всіх типів мандрівок українців за наявності негативного тесту на коронавірус.


Водночас у роз’ясненнях на урядовому сайті Люксембургу вказано, що вакциновані українці не можуть скористатися своїм сертифікатом про щеплення, оскільки він має бути виданий «органом країни-члена ЄС або країни-члена Шенгенської зони».

Джерело: Ракурс


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