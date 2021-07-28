Скільки країн відкрилися для українців, назвало МЗС

https://racurs.ua/ua/n158014-skilky-krayin-vidkrylysya-dlya-ukrayinciv-nazvalo-mzs.html

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Скільки країн відкрилися для українців, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у середу, 28 липня. За словами головного дипломата України, громадяни можуть подорожувати до 124 країн світу, зокрема для них відкриті популярні туристичні напрямки.

Станом на сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу — це літо набагато вільніше в плані подорожей, аніж минуле, — зауважив очільник зовнішньополітичного відомства.

Серед популярних туристичних напрямів співвітчизники можуть подорожувати до:

Албанії,

Болгарії,

Греції,

Грузії,

Домініканської Республіки,

Єгипту,

Куби,

Мальдивів,

ОАЕ,

Сейшельських островів,

Таїланду,

Тунісу,

Туреччини,

Хорватії,

Чорногорії.

Проте в контексті пандемії коронавірусу Кулеба закликав українців дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для мандрівників онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.

Раніше також стало відомо, що Люксембург відкрився для всіх типів мандрівок українців за наявності негативного тесту на коронавірус.

Водночас у роз’ясненнях на урядовому сайті Люксембургу вказано, що вакциновані українці не можуть скористатися своїм сертифікатом про щеплення, оскільки він має бути виданий «органом країни-члена ЄС або країни-члена Шенгенської зони».