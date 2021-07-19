Литва, Латвія та Естонія відкрилися для всіх типів подорожей, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n157631-krayiny-baltiyi-vidkrylysya-dlya-ukrayinciv-bezviz-povertaietsya.html

Ракурс

Естонія, Литва та Латвія, згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу, відкрилися українцям для всіх типів подорожей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про це на своїй сторінці у Твіттері.

Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо, — наголосив Кулеба.

Водночас він зазначив, що правила між країнами дещо відрізняються. Так у Литву повністю вакциновані українці можуть в’їжджати вільно, а хто ще не вакцинувався — з самоізоляцією

Тож міністр радить детально перевіряти умови подорожей на сайті МЗС, де за адресою tripadvisor.mfa.gov.ua доступна відповідна інтерактивна карта.

Рада Євросоюзу 15 липня внесла Україну до списку країн, з якими державам-членам ЄС рекомендовано поступово знімати обмеження на «несуттєві» подорожі, що були запроваджені через пандемію коронавірусної хвороби COVІD-19.

Так, 18 липня для українців стали доступними Бельгія та Німеччина, а до цього — Данія.