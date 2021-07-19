Литва, Латвия и Эстония открылись для всех типов путешествий, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n157631-strany-baltii-otkrylis-dlya-ukraincev-bezviz-vozvraschaetsya.html

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Эстония, Литва и Латвия, согласно рекомендации Совета Евросоюза, открылись украинцам для всех типов путешествий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом на своей странице в Твиттере.

«Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно», — подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что правила между странами несколько отличаются. В частности, в Литву полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался — с самоизоляцией

Поэтому министр советует подробно проверять условия путешествий на сайте МИДа, где по адресу tripadvisor.mfa.gov.ua доступна соответствующая интерактивная карта.

Совет Евросоюза 15 июля внес Украину в список стран, с которыми государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на «несущественные» путешествия, которые были введены из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Так, 18 июля для украинцев стали доступными Бельгия и Германия, а до этого — Дания.