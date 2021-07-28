Серійна ДТП зупинила рух в середмісті Києва, фото — Патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n158015-seriyna-dtp-zupynyla-ruh-v-seredmisti-kyieva-video.html

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У ДТП в центрі Києва потрапили відразу п’ять автомобілів. Пригода сталася вранці 28 липня на бульварі Тараса Шевченка поблизу одного з корпусів Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Неприємності не оминули водіїв позашляховиків «Хюндай» і «Форд», а також седанів «Мерседес», «КІА» і «Хюндай».

ДТП сталася поблизу перехрестя з вулицею Володимирською. В Hyundаі «поцілувався» Merсedes, а далі почергово ще три авто.

Авто дістали незначні ушкодження — у більшості побилися бампери та ліхтарі. На місце серійної аварії прибули медики та поліція. У цьому районі середмістя Києва утворився затор у бік руху до проспекту Перемоги.