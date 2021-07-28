Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Серійна ДТП зупинила рух в середмісті Києва, фото — Патрульна поліція

Серійна ДТП зупинила рух в середмісті Києва (ВІДЕО)

28 лип 2021, 12:57
999

У ДТП в центрі Києва потрапили відразу п’ять автомобілів. Пригода сталася вранці 28 липня на бульварі Тараса Шевченка поблизу одного з корпусів Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Неприємності не оминули водіїв позашляховиків «Хюндай» і «Форд», а також седанів «Мерседес», «КІА» і «Хюндай».

ДТП сталася поблизу перехрестя з вулицею Володимирською. В Hyundаі «поцілувався» Merсedes, а далі почергово ще три авто.


Авто дістали незначні ушкодження — у більшості побилися бампери та ліхтарі. На місце серійної аварії прибули медики та поліція. У цьому районі середмістя Києва утворився затор у бік руху до проспекту Перемоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів