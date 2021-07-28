В Україні 29 липня очікуються опади в низці регіонів, фото:

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Погода в Україні 29 липня передбачає опади в низці регіонів.

Вночі у східній частині очікується невеликий дощ, на решті території — без опадів. Вдень в Україні, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, грози (у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15−20 м/с). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20°, вдень — +27…+32° (у південній частині вночі +18…+23°, вдень +31…+36°; у Карпатах вночі +10…+15°, вдень +21…+26°).

Погода в Києві 29 липня буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +18…+20°, вдень — +29…+31°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +16…+18°, вдень — піднімуться до +26…+28°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +20…+22°, вдень — +33…+35°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +17…+19°, вдень — +29…+31°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 29 липня буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +17…+19°, вдень — +30…+32°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +15…+17° вночі та +28…+30° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 29 липня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.