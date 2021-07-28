День Сил специальных операций ВСУ ежегодно отмечают 29 июля, фото: Минобороны Украины

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29 июля в Украине ежегодно отмечают День Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этот праздник был введен в 2016 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко «в целях дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».

ССО — это отдельный род сил ВСУ, который комплектуется специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, а иногда и политически чувствительных операций.

Также на 29 июля приходится неофициальный праздник День дождя.

Дождь — это не только важный источник воды для сельского хозяйства, для многих людей он имеет релаксирующее воздействие. Многие люди используют запись звуков капель дождя, чтобы заснуть ночью.

У истоков праздника стоял американский фармацевт Уильям Эллисон, который в конце XIX века владел аптекой в Вейнсбурге, штат Пенсильвания. Он заметил, что 29 июля в регионе всегда шел дождь.

Эллисон начал вести учет осадков в эту дату. Впоследствии, благодаря местным журналистам, День дождя распространился по миру. Теперь каждый год журналисты посещают Вейнсбург, чтобы выяснить, идет ли дождь в эту дату.

Православная церковь 29 июля почитает память святого Афиногена и девяти его учеников, пострадавших за веру в ходе гонений на христиан во времена правления римского императора Диоклетиана, которые происходили на территории города Севастия (Малая Армения), где он был епископом.

Народные приметы: