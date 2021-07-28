29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУhttps://racurs.ua/n158042-29-iulya-otmechaut-den-sil-specialnyh-operaciy-vsu.htmlРакурс
29 июля в Украине ежегодно отмечают День Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Этот праздник был введен в 2016 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко «в целях дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства».
ССО — это отдельный род сил ВСУ, который комплектуется специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, а иногда и политически чувствительных операций.
Также на 29 июля приходится неофициальный праздник День дождя.
Дождь — это не только важный источник воды для сельского хозяйства, для многих людей он имеет релаксирующее воздействие. Многие люди используют запись звуков капель дождя, чтобы заснуть ночью.
У истоков праздника стоял американский фармацевт Уильям Эллисон, который в конце XIX века владел аптекой в Вейнсбурге, штат Пенсильвания. Он заметил, что 29 июля в регионе всегда шел дождь.
Эллисон начал вести учет осадков в эту дату. Впоследствии, благодаря местным журналистам, День дождя распространился по миру. Теперь каждый год журналисты посещают Вейнсбург, чтобы выяснить, идет ли дождь в эту дату.
Православная церковь 29 июля почитает память святого Афиногена и девяти его учеников, пострадавших за веру в ходе гонений на христиан во времена правления римского императора Диоклетиана, которые происходили на территории города Севастия (Малая Армения), где он был епископом.
Народные приметы:
- если этот день дождливый — стоит ожидать хорошего урожая;
- если в этот день густой туман — грибов будет много;
- если полевые мыши едят посевы — зима будет долгой и морозной;
- если ботва у моркови поникла — будет дождь.