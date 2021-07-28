День Сил спеціальних операцій ЗСУ щороку відзначають 29 липня, фото:

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29 липня в Україні щороку відзначають День Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

Це свято було запроваджене у 2016 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка «з метою подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави».

ССО — це окремий рід сил ЗСУ, який комплектується спеціально навченими фахівцями, котрі мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, а інколи й політично чутливих операцій.

Також на 29 липня припадає неофіційне свято День дощу.

Дощ — це не лише важливе джерело води для сільського господарства, для багатьох людей він має релаксуючий вплив. Багато людей використовують запис звуків крапель дощу, щоб заснути вночі.

Біля витоків свята стояв американський фармацевт Вільям Еллісон, який наприкінці XIX століття володів аптекою в Вейнсбурзі, штат Пенсільванія. Він помітив, що 29 липня в цьому регіоні завжди йшов дощ.

Еллісон почав вести облік опадів у цю дату. Згодом, завдяки місцевим журналістам, День дощу поширився по світу. Тепер щороку журналісти відвідують Вейнсбург, щоб з’ясувати, чи йде дощ у цю дату.

Православна церква 29 липня вшановує пам’ять мученика Афіногена і дев’яти його учнів, котрі постраждали за віру в ході гонінь на християн в часи правління римського імператора Діоклетіана, які відбувалися на території міста Севастія (Мала Вірменія), де він був єпископом.

Народні прикмети: