У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158041-prychynu-vynyknennya-trombiv-pry-covid-19-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Запалення та згортання крові, які спостерігаються у дуже важких випадках коронавірусної хвороби COVID-19, можуть бути викликані антитілами, направленими для боротьби із захворюванням, які активують надмірну активність тромбоцитів у легенях.

Це встановили учені з Університету Редінга (Велика Британія), повідомляє видання EurekAlert.

Тромбоцити — це дрібні клітини, що містяться у крові і утворюють згустки, щоб зупинити або запобігти кровотечі, але там, де тромбоцити не функціонують належним чином, це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інсульти та інфаркти.

Дослідники взяли у людей з важкими формами COVID-19 зразки антитіл, які борються з білком-«шипом», котрий коронавірус використовує для інфікування клітин.

Учені виявили, що ці антитіла дещо відрізняються від антитіл здорових людей, і коли ці клоновані антитіла вводили в лабораторії до клітин крові, взятих у здорових донорів, спостерігалося збільшення активності тромбоцитів.

До цього часу у нас були лише припущення про те, чому тромбоцити, які беруть участь у згортанні крові, активувалися під час зараження COVID-19, — зазначають дослідники.

Тобто, імунна відповідь, покликаний захистити людський організм від інфекції, в деяких випадках, особливо у тяжкохворих пацієнтів, насправді завдає ще більшої шкоди.

В цьому випадку антитіла, які виробляються для того, щоб зупинити поширення COVID-19, викликають в інфікованих клітинах активність тромбоцитів, що призводить до тромбоутворення, попри те, що немає рани, яка потребує загоєння, — додають дослідники.

Учені також виявили, що в лабораторних умовах можна зменшити або зупинити подібну реакцію тромбоцитів, обробляючи кров активними інгредієнтами різних ліків, які, як відомо, або пригнічують функцію тромбоцитів, або імунні реакції.

Отримані результати дозволяють припустити, що ліки, які використовуються для лікування проблем імунної системи, можуть зменшити або зупинити вироблення клітинами тромбоцитів надмірної реакції.

Тепер учені проводять клінічне випробування цих препаратів, щоб встановити, зменшать вони згортання крові в госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Джерело: EurekAlert