AstraZeneca визнала ймовірність тромбоутворення після першої дози вакцини

https://racurs.ua/ua/n158019-astrazeneca-vyznala-ymovirnist-tromboutvorennya-pislya-pershoyi-dozy-vakcyny.html

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Компанія AstraZeneca підтвердила наявність невеликого ризику утворення тромбів після вакцинації від COVID-19. У шведсько-британській фармацевтичній компанії заявили про підвищену ймовірність тромбоутворення після першої дози препарату від коронавірусу у порівнянні з нещепленими людьми. Про це йдеться в заяві AstraZeneca, пише Reuters.

За даними дослідження, оприлюдненого в журналі The Lancet, тромбоцитопенія виникає у 8,1 особи з мільйона вакцинованих першою дозою препарату Vaxzevria від AstraZeneca. При цьому після отримання другої дози тромби утворювалися у 2,3 осіб на один мільйон щеплених.

Дослідження було проведено на підставі даних AstraZeneca про побічні ефекти вакцини, зібраних по всьому світу. Враховувалися відомості, отримані до 30 квітня впродовж 14 днів після ін'єкції першою або другою дозою препарату імунопрофілактики.

Нагадаємо, вакцина AstraZeneca відстала в гонці вакцин проти коронавірусу після кількох інцидентів, включаючи затримки виробництва і можливі рідкісні, але серйозні побічні ефекти, включаючи TTS.

Джерело: Reuters.