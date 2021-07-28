Магнітні бурі. Фото: Главком

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Ракурс

Магнітні бурі в серпні 2021 вдарять з несподіваною силою — космічні явища будуть потужними і тривалими.

В останній літній місяць фахівці очікують три потужні спалахи, які будуть впливати на Землю.

Так магнітні бурі в серпні очікуються в наступних датах:

2−3 серпня: на початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди будуть відчувати проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску, в несприятливі дні може погіршитися стан.

16−17 серпня: до Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей очікуються порушення сну, головний біль і емоційна нестриманість.

18−20 серпня: після потужної магнітної бурі прийде нова — середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також стрибки тиску.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Організації Об'єднаних Націй повідомили про значну кількість астероїдів, що загрожують Землі.