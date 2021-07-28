Магнитные бури в августе — названы даты

Магнитные бури. Фото: Главком

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Ракурс

Магнитные бури в августе 2021 ударят с неожиданной силой — космические явления будут мощными и продолжительными.

В последний летний месяц специалисты ожидают три мощные вспышки, которые будут влиять на Землю.

Так магнитные бури в августе ожидаются в следующих датах:

2−3 августа: в начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у тех, кто склонен к скачкам давления в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

16−17 августа: к Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18−20 августа: после мощной магнитной бури придет новая — средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепад давления.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Организации Объединенных Наций сообщили о значительном количестве астероидов, угрожающих Земле.