AstraZeneca признала вероятность тромбообразования после первой дозы вакцины

https://racurs.ua/n158019-astrazeneca-priznala-veroyatnost-tromboobrazovaniya-posle-pervoy-dozy-vakciny.html

Ракурс

Компания AstraZeneca подтвердила наличие небольшого риска образования тромбов после вакцинации от COVID-19. В шведско-британской фармацевтической компании заявили о повышенной вероятности тромбообразования после первой дозы вакцины по сравнению с непривитыми людьми. Об этом говорится в заявлении AstraZeneca, пишет Reuters.

По данным исследования, обнародованного в журнале The Lancet, тромбоцитопения возникает у 8,1 человек из миллиона вакцинированных первой дозой препарата Vaxzevria от AstraZeneca. При этом после получения второй дозы тромбы образовывались у 2,3 человек на один миллион привитых.

Исследование было проведено на основании данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, собранных по всему миру. Учитывались сведения, полученные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы препарата иммунопрофилактики.

Напомним, вакцина AstraZeneca отстала в гонке вакцин от коронавируса после нескольких инцидентов, включая задержки производства и возможные редкие, но серьезные побочные эффекты, включая TTS.

Источник: Reuters.