Причину возникновения тромбов при COVID-19 установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Воспаление и свертывание крови, которые наблюдаются в очень тяжелых случаях коронавирусной болезни COVID-19, могут быть вызваны антителами, направленными для борьбы с заболеванием, которые активируют чрезмерную активность тромбоцитов в легких.

Это установили ученые из Университета Рединга (Великобритания), сообщает издание EurekAlert.

Тромбоциты — это мелкие клетки, содержащиеся в крови, которые образуют сгустки, чтобы остановить или предотвратить кровотечение, но там, где тромбоциты не функционируют должным образом, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таких как инсульты и инфаркты.

Исследователи взяли у людей с тяжелыми формами COVID-19 образцы антител, которые борются с белком-«шипом», используемым коронавирусом для инфицирования клеток.

Ученые обнаружили, что эти антитела несколько отличаются от антител здоровых людей, и когда эти клонированные антитела вводили в лаборатории в клетки крови, взятые у здоровых доноров, наблюдалось увеличение активности тромбоцитов.

До сих пор у нас были только предположения о том, почему тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови, активировались во время заражения COVID-19, — отмечают исследователи.

То есть, иммунный ответ, призванный защитить человеческий организм от инфекции, в некоторых случаях, особенно у тяжелобольных пациентов, на самом деле наносит еще больший вред.

В этом случае антитела, которые производятся для того, чтобы остановить распространение COVID-19, вызывают в инфицированных клетках активность тромбоцитов, что приводит к тромбообразованию, несмотря на то, что нет раны, которая требует заживления, — добавляют исследователи.

Ученые также обнаружили, что в лабораторных условиях можно уменьшить или остановить подобную реакцию тромбоцитов, обрабатывая кровь активными ингредиентами различных лекарств, которые, как известно, либо подавляют функцию тромбоцитов, или иммунные реакции.

Полученные результаты позволяют предположить, что лекарства, которые используются для лечения проблем иммунной системы, могут уменьшить или остановить выработку клетками тромбоцитов чрезмерной реакции.

Теперь ученые проводят клинические испытания этих препаратов, чтобы установить, уменьшат ли они свертывание крови у госпитализированных пациентов с COVID-19.

Источник: EurekAlert