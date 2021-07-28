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Ракурс
ЧАЭС проверили после поступления сообщения о заминировании, фото: Полиция Киевщины

ЧАЭС проверили на наличие взрывчатки — детали (ФОТО)

28 июл 2021, 18:38
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Взрывчатки на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не обнаружили.

В результате сегодня, 28 июля, в 15.20 режим аварийной опасности, который был введен после поступления на электронный адрес предприятия сообщения о заминировании, сняли. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что на месте инцидента работали следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины. Кроме того, правоохранители также несли службу на всей 10-километровой территории Зоны отчуждения, трех контрольно-пропускных пунктах, а также патрулировали местность.

Саму атомную электростанцию охраняли сотрудники Нацгвардии, также были привлечены два экипажа ГСЧС.

ЧАЭС проверили после поступления сообщения о заминировании, фото: Полиция Киевщины

Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что за последние десятилетия ЧАЭС пережила десятки подобных сообщений о заминировании, ни одно из которых не подтвердилось.

Да и не может, ведь топлива в реакторах уже давно нет, и взрываться там нечему. Разве бетонный забор взорвать, но это ни о чем, — подчеркнул он.

По мнению Емельяненко, таким образом «развлекаются» сталкеры. Он предполагает, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в Зону отчуждения.

Заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва — фактически являются терроризмом и предусматривают открытие уголовного производства с последующим расследованием и выявлением преступников. Наказание — лишении свободы на от двух до шести лет, — подчеркнул он.


Емельяненко отмечает, что сегодняшнее «заминирование» притормозило работу предприятий Чернобыльской зоны, а сотни туристов были вынуждены ждать завершения мероприятий по безопасности — большинство групп уже успели заехать в 30-километровую зону на момент сообщения, но дальше в центр зоны в Припять, Чернобыль- 2 и ЧАЭС попасть не могли.

Напомним, после получения сообщения о «заминировании» ЧАЭС были перекрыты все КПП в Зоне отчуждения.

Источник: Ракурс


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