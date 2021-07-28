ЧАЭС проверили после поступления сообщения о заминировании, фото: Полиция Киевщины

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Ракурс

Взрывчатки на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не обнаружили.

В результате сегодня, 28 июля, в 15.20 режим аварийной опасности, который был введен после поступления на электронный адрес предприятия сообщения о заминировании, сняли. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что на месте инцидента работали следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины. Кроме того, правоохранители также несли службу на всей 10-километровой территории Зоны отчуждения, трех контрольно-пропускных пунктах, а также патрулировали местность.

Саму атомную электростанцию охраняли сотрудники Нацгвардии, также были привлечены два экипажа ГСЧС.

Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что за последние десятилетия ЧАЭС пережила десятки подобных сообщений о заминировании, ни одно из которых не подтвердилось.

Да и не может, ведь топлива в реакторах уже давно нет, и взрываться там нечему. Разве бетонный забор взорвать, но это ни о чем, — подчеркнул он.

По мнению Емельяненко, таким образом «развлекаются» сталкеры. Он предполагает, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в Зону отчуждения.

Заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва — фактически являются терроризмом и предусматривают открытие уголовного производства с последующим расследованием и выявлением преступников. Наказание — лишении свободы на от двух до шести лет, — подчеркнул он.



Емельяненко отмечает, что сегодняшнее «заминирование» притормозило работу предприятий Чернобыльской зоны, а сотни туристов были вынуждены ждать завершения мероприятий по безопасности — большинство групп уже успели заехать в 30-километровую зону на момент сообщения, но дальше в центр зоны в Припять, Чернобыль- 2 и ЧАЭС попасть не могли.

Напомним, после получения сообщения о «заминировании» ЧАЭС были перекрыты все КПП в Зоне отчуждения.