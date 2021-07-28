ЧАЕС перевірили після надходження повідомлення про замінування, фото: Поліція Київщини

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Вибухівки на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) не виявили.

В результаті сьогодні, 28 липня, о 15.20 режим аварійної небезпеки, який було запроваджено після надходження на електронну адресу підприємства повідомлення про нібито замінування, зняли. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що на місці інциденту діяли слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини. Крім того, правоохоронці також несли службу на усій 10-кілометровій території Зони відчуження, трьох контрольно-перепускних пунктах, а також патрулювали місцевість.

Саму атомну електростанцію охороняли співробітники Нацгвардії, також були залучені два екіпажі ДСНС.

Член громадської ради при Державному агентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що за останні десятиріччя ЧАЕС пережила десятки подібних повідомлень про замінування, жодне з яких не справдилося.

Та й не може, адже палива в реакторах вже давно немає, та вибухати там нема чому. Хіба бетонний паркан підірвати, але це ні про що, — наголосив він.

На думку Ємельяненка, в такий спосіб «розважаються» сталкери. Він припускає, що це може бути напряму пов’язане з останніми змінами законодавства щодо криміналізації статті за нелегальне проникнення до Зони відчуження.

Завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху — фактично є тероризмом та передбачають відкриття кримінального провадження із подальшим розслідуванням та виявленням злочинців. Покарання — ув’язнення від двох до шести років, — наголосив він.



Ємельяненко зазначає, що сьогоднішнє «замінування» пригальмувало роботу підприємств Чорнобильської зони, а сотні туристів були вимушені чекати завершення заходів з безпеки — більшість груп вже встигли заїхати в 30-кілометрову зону на момент повідомлення, але далі в центр зони до Прип’яті, Чорнобиль-2 та ЧАЕС потрапити не могли.

Нагадаємо, після отримання повідомлення про «замінування» ЧАЕС було перекрито усі КПП в Зоні відчуження.