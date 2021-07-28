ЧАЕС «замінували» невідомі — усі КПП перекриті

Невідомі особи повідомили про «замінування» ЧАЕС, фото: Ірпінський академічний ліцей

https://racurs.ua/ua/n158032-chaes-zaminuvaly-nevidomi-usi-kpp-perekryti.html

Ракурс

Чорнобильську атомну електростанцію «замінували».

Сьогодні, 28 липня, електронною поштою було надіслано анонімного листа щодо нібито мінування Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) і можливого вибуху на ній. Про це нас своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Державне агентство України з управління Зоною відчуження.

На даний момент інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в Зоні відчуження, — зазначають у відомстві.



Зазначається, що на отримання інформації щодо можливого замінування електростанції оперативно відреагували поліція разом із підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС. Зокрема:

були перекриті всі КПП Чорнобильської зони;

підприємства повідомили про можливу загрозу і підвищену увагу у зв’язку із введеними заходами безпеки.

Нагадаємо, у березні в Києві шляхом анонімного телефонного дзвінка на гарячу лінію «замінували» посольство Росії та будівлю Київського апеляційного суду.