ЧАЭС «заминировали» неизвестные — все КПП перекрыты

Неизвестные лица сообщили о «заминировании» ЧАЭС, фото: Ирпенский академический лицей

https://racurs.ua/n158032-chaes-zaminirovali-neizvestnye-vse-kpp-perekryty.html

Ракурс

Чернобыльскую атомную электростанцию ​​"заминировали".

Сегодня, 28 июля, электронной почте было отправлено анонимное письмо о якобы минировании Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и возможности взрыва на ней. Об этом нас своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

На данный момент информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения, приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения, — отмечают в ведомстве.



Отмечается, что на получение информации о возможном заминировании электростанции оперативно отреагировали полиция вместе с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС. В частности:

были перекрыты все КПП Чернобыльской зоны;

предприятиям сообщили о возможной угрозе и повышенном внимании в связи с введенными мерами безопасности.

Напомним, в марте в Киеве путем анонимного телефонного звонка на горячую линию «заминировали» посольство России и здание Киевского апелляционного суда.