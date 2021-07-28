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Ракурс
Чаус. Фото: РБК

Чаус стал новым губернатором Черниговщины вместо жены Хомчака

28 июл 2021, 15:31
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Вячеслав Чаус станет новым губернатором Черниговщины. Кабинет министров уже согласовал назначение нового главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

Кандидатура Чауса была одобрена после короткого онлайн-собеседования. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

В настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи». Согласно электронной декларации за прошлый год, получил более 11 млн грн заработной платы. В Чернигове у него есть квартира площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове. Кроме того, владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 выпуска и KIA Sorento 2017 года.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко главой Черниговской ОГА, уволив с этой должности Андрея Прокопенко.


Коваленко — общественная активистка, журналистка, сотница 39-й женской сотни Самооборона Майдана, бывшая советница трех министров обороны и министра информационной политики. Эксперт по вопросам обороны и безопасности. В 2019 году была избрана народным депутатом от «Слуги народа». В прошлом году Коваленко вышла замуж за 53-летнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. У пары в январе родилась девочка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, назначил на должность председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого. Глава государства встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

Источник: Ракурс


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