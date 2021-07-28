Чаус став новим губернатором Чернігівщини замість дружини Хомчака

Чаус. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158031-chaus-stav-novym-gubernatorom-chernigivschyny.html

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В’ячеслав Чаус стане новим губернатором Чернігівщини. Кабінет міністрів уже погодив призначення нового очільника Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Кандидатура Чауса була схвалена після короткої онлайн-співбесіди. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

На сьогодні він обіймає посаду заступника гендиректора із земельних та соціальних питань «Укргазвидобування». Згідно з електронною декларацією за минулий рік, отримав понад 11 млн грн заробітної плати. У Чернігові в нього є квартира площею 72 квадратних метри, садовий будинок і земельна ділянка в Клочкові. Крім того, володіє автомобілями Volkswagen Touran 2013 випуску і KIA Sorento 2017 року.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив екс-заступницю керівника Офісу президента Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА, звільнивши з цієї посади Андрія Прокопенка.

Коваленко — громадська активістка, журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишня радниця трьох міністрів оборони та міністра інформаційної політики. Експерт з питань оборони та безпеки. У 2019 році була обрана народним депутатом від «Слуги народу». Торік Коваленко вийшла заміж за 53-річного головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. У пари в січні народилась дівчинка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, призначив на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитра Живицького. Глава держави зустрівся з новим очільником ОДА і вручив йому службове посвідчення.