В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули іноземці та місцевий льотчик-ас

Ігор Табанюк — професійний льотчик та інструктор. Власник аеродрому малої авіації у Коломиї. Фото — Ukraїner

https://racurs.ua/ua/n158030-v-aviakatastrofi-na-prykarpatti-zagynuly-inozemci-ta-miscevyy-lotchyk-as.html

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У авіакатастрофі на Прикарпатті загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк. Також загинули троє іноземців, які перебували в літаку.

Нагадаємо, що в обідню пору на Прикарпатті спортивний літак упав на приватний житловий будинок.

З’явилися перші подробиці авіакатастрофи, в якій загинуло чотири людини. Це був звичайний оглядовий політ легкомоторного літака. Табанюка вважають професіоналом і одним з кращих льотчиків, повідомив портал «Курс». За попередньою інформацією, також загинули троє громадян США.

У поліції розглядають дві версії причин трагедії — порушення пілотом правил безпеки польотів або несправність техніки.

Поблизу Коломиї на приватний будинок впав літак Advantic WT10. Він розрахований на пілота і трьох пасажирів.

Табанюк був головою громадської організації «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації». Вона займається розвитком коломийського летовища малої авіації. Табанюк вперше здійснив політ 40 років тому і розвивав малу авіацію в Коломиї.

У 2013 році у авіакатастрофі загинув молодший син загиблого льотичка. Він полетів замість батька на перевірку літака. У інтерв’ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив, що «син забрав його смерть».

Джерело: «Курс»