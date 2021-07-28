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Ракурс
В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли иностранцы и местный летчик-ас

В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли иностранцы и местный летчик-ас

28 июл 2021, 15:21
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В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.

Напомним, что в полдень на Прикарпатье спортивный самолет упал на частный жилой дом.

Появились первые подробности авиакатастрофы, в которой погибли четыре человека. Это был обычный обзорный полет легкомоторного самолета. Табанюка считают профессионалом и одним из лучших летчиков, сообщил портал «Курс». По предварительной информации, также погибли трое граждан США.

Пожарные потушили огонь через час после падения самолета на дом, фото — ГСЧС

В полиции рассматривают две версии причин трагедии — нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

Вблизи Коломыи на частный дом упал самолет Advantic WT10. Он рассчитан на пилота и трех пассажиров.

Пожарные потушили огонь через час после падения самолета на дом, фото — ГСЧС

Табанюк был главой общественной организации «Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации». Она занимается развитием местного аэропорта малой авиации. Табанюк впервые совершил полет 40 лет назад и развивал малую авиацию в Коломые.


В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын погибшего летчика. Он полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью СМИ Игорь Табанюк тогда говорил, что «сын забрал его смерть».

Источник: «Курс»

Источник: Ракурс


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