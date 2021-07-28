В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли иностранцы и местный летчик-ас

https://racurs.ua/n158030-v-aviakatastrofe-na-prikarpate-pogibli-inostrancy-i-mestnyy-letchik-as.html

Ракурс

В авиакатастрофе на Прикарпатье погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.

Напомним, что в полдень на Прикарпатье спортивный самолет упал на частный жилой дом.

Появились первые подробности авиакатастрофы, в которой погибли четыре человека. Это был обычный обзорный полет легкомоторного самолета. Табанюка считают профессионалом и одним из лучших летчиков, сообщил портал «Курс». По предварительной информации, также погибли трое граждан США.

В полиции рассматривают две версии причин трагедии — нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

Вблизи Коломыи на частный дом упал самолет Advantic WT10. Он рассчитан на пилота и трех пассажиров.

Табанюк был главой общественной организации «Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации». Она занимается развитием местного аэропорта малой авиации. Табанюк впервые совершил полет 40 лет назад и развивал малую авиацию в Коломые.

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын погибшего летчика. Он полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью СМИ Игорь Табанюк тогда говорил, что «сын забрал его смерть».

Источник: «Курс»