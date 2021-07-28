На Прикарпатье самолет упал на дом, есть погибшие

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Самолет упал на дом в Ивано-Франковской области. Чрезвычайная ситуация произошла в среду, 28 июля, около 13.40 близ села Шепаровцы Коломыйского района. В результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли. В 13.58 пожар локализован, — говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа 17 июля произошла на Николаевщине — в результате падения вертолета погибли пилот и помощник пилота.