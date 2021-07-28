Шулявский мост «устал» на два миллиарда

Шулявский мост. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n158024-shulyavskiy-most-ustal-na-dva-milliarda.html

Ракурс

Шулявский мост в Киеве подорожал почти вдвое. Киевская городская государственная администрация (КГГА) увеличила стоимость до 1,99 млрд грн.

Ранее стоимость путепровода на Шулявке составила 1,05 млрд грн. Об этом говорится в распоряжении КГГА от 21 июля.

Известно, что в апреле Хозяйственный суд Киева утвердил план санации компании, которая занимается строительством Шулявского моста в открытии производства по делу о банкротстве. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что компания должна завершить работы, которые уже проплачены.

Мост строится на средства города. Если компания будет признана банкротом, она должна реализовать те обязательства, которые взяла.

Реконструкция Шулявского путепровода началась 17 марта 2019 года и через несколько лет стоимость работ выросла с 0,6 млрд грн до двух миллиардов. Подрядчиком реконструкции стали компании Североукраинский Строительный Альянс, Укрбуд Инвест и Укрбуд Девелопмент, подконтрольные Максиму Микитасю, который в конце 2020 года был взят под стражу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Шулявский мост в Киеве 15 декабря напугал водителей неожиданным падением сразу трех фонарных столбов. В результате падения повредились девять автомобилей.