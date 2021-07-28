Украина меняет правила пересечения границы из-за COVID-штамма «Дельта» — что нового

https://racurs.ua/n158023-ukraina-menyaet-pravila-peresecheniya-granicy-iz-za-covid-shtamma-delta-chto-novogo.html

Ракурс

Условия пересечения границы меняет власть Украины в связи с распространением штамма коронавируса «Дельта».

Об основных тезисах правительственного постановления, которое примут 28 июля на заседании Кабинета министров, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины.

По словам Ляшко, для граждан, выехавших из Украины до момента вступления в силу правительственного постановления, условия возвращения домой останутся без изменений. С вступлением в силу граждане продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от коронавируса. Иностранцы же всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис.

В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранцев или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы им предложат установить приложение «Вдома». Оно начнет контролировать самоизоляцию, если за это время человек не получит отрицательный результат теста уже на территории Украины.

В случае положительного теста человек идет на самоизоляцию или лечения. В это время, по словам Ляшко, медики начнут эпидемиологическое расследование.

Особому контролю подлежат граждане, прибывшие из России и Индии. Если они пробыли в этих странах хотя бы семь дней, то будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации 14 дней без возможности досрочно ее прекратить.

Новые правила пересечения границы вступят в силу через семь дней после официального опубликования.