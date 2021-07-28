Україна змінює правила перетину кордону через COVID-штам "Дельта" — що нового

https://racurs.ua/ua/n158023-ukrayina-zminuie-pravyla-peretynu-kordonu-cherez-covid-shtam-delta-scho-novogo.html

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Умови перетину кордону змінює влада України у зв’язку з поширенням штаму коронавірусу «Дельта».

Про основні тези урядової постанови, яку ухвалять 28 липня на засіданні Кабінету міністрів, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Нові вимоги торкнуться як іноземців, так і громадян України.

За словами Ляшка, для громадян, які виїхали з України до моменту набуття чинності урядової постанови, умови повернення додому залишаться без змін. З набранням чинності громадяни продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення від коронавірусу. Іноземці ж завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.

У випадку відсутності повного курсу вакцинації в іноземців чи хоча б одного щеплення в українців при перетині кордону їм запропонують встановити додаток «Вдома». Він почне контролювати самоізоляцію особи, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території України.

У випадку позитивного тесту людина йде на самоізоляцію чи лікування. У цей час, за словами Ляшка, медики розпочнуть епідеміологічне розслідування.

Особливому контролю підлягатимуть громадяни, які прибули в Росії та Індії. Якщо вони пробули в цих країнах хоча б сім днів, то підлягатимуть обов’язковій самоізоляції чи обсервації 14 днів без можливості достроково її припинити.

Нові правила перетину кордону стануть чинними через сім днів після офіційної публікації.