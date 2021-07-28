Шулявський міст «втомився» на два мільярди

Шулявський міст. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n158024-shulyavskyy-mist-vtomyvsya-na-dva-milyardy.html

Ракурс

Шулявський міст у Києві подорожчав майже удвічі. Київська міська державна адміністрація (КМДА) збільшила вартість будівництва до 1,99 млрд грн.

Раніше вартість шляхопроводу на Шулявці становила 1,05 млрд. Про це йдеться в розпорядженні КМДА від 21 липня.

Відомо, що у квітні Господарський суд Києва затвердив план санації компанії, яка займається будівництвом Шулявського мосту у відкритті провадження в справі про банкрутство. Мер Києва Віталій Кличко розповідав, що ця компанія мусить завершити роботи, які вже проплачені.

Міст будується за кошти міста. Якщо компанія буде визнана банкрутом, вона повинна реалізувати ті зобов’язання, які взяла.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 17 березня 2019 року й за кілька років вартість робіт зросла з 0,6 млрд грн до двох мільярдів. Підрядником реконструкції стали компанії Північноукраїнський Будівельний Альянс, Укрбуд Інвест і Укрбуд Девелопмент, підконтрольні Максиму Микитасю, який наприкінці 2020 року був узятий під варту.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що Шулявський міст у Києві 15 грудня налякав водіїв несподіваним падінням відразу трьох ліхтарних стовпів. Унаслідок падіння пошкодилися дев’ять автомобілів.