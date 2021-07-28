Літак впав на будинок на Прикарпатті, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n158025-litak-vpav-na-budynok-na-prykarpatti-ie-zagybli-foto-video.html

Ракурс

Літак впав на будинок на Прикарпатті. Надзвичайна ситуація сталася у середу, 28 липня, близько 13.40 поблизу села Шепарівці Коломийського району. Внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок загинуло чотири особи.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого чотири особи загинуло. О 13.58 пожежу локалізовано, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, авіакатастрофа 17 липня сталася на Миколаївщині — внаслідок падіння вертольоту загинули пілот та помічник пілота.