Древнейшая солнечная обсерватория стала наследием ЮНЕСКО

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Ракурс

Археоастрономический комплекс Чанкильо в Перу — солнечная обсерватория и церемониальный центр, которому 2300 лет, стал одним из 13 новых глобальных объектов, добавленных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На 44-й сессии комитет всемирного наследия Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры включил в список всемирного наследия археологический комплекс и астрономическую обсерваторию Чанкильо. Этот объект расположен на побережье и в пустыне провинции Касма, примерно в 300 км к северу от столицы Перу Лимы.

Комплекс использовал солнечный цикл и искусственный горизонт, чтобы определять солнцестояние, равноденствие и любую другую дату в году. Тринадцать башен Чанкильо построены в направлении с севера на юг вдоль длинного холма на равном расстоянии друг от друга. Вместе они образуют зубчатый горизонт с узкими зазорами одинаковой ширины. На востоке и на западе от цепи археологи обнаружили две точки наблюдения. При наблюдении с этих точек 300-метровая цепь башен отражала положения восхода и захода солнца в году. Считается, что это древнейшая солнечная обсерватория не территории обоих американских континентов. Она не имеет аналогов в мире.

Это единственная обсерватория древнего мира, о которой мы знаем, с полным годовым солнечным календарем, — отметил директор программы Чанкильо Иван Геззи в интервью The Guardian.

В ЮНЕСКО археоастрономический комплекс Чанкильо назвали «шедевром творческого гения человека».