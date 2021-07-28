Найдавніша сонячна обсерваторія стала спадщиною ЮНЕСКО

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Ракурс

Археоастрономічний комплекс Чанкільо в Перу — сонячна обсерваторія і церемоніальний центр, якому 2300 років, став одним з 13 нових глобальних об'єктів, доданих до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На 44-й сесії комітет всесвітньої спадщини Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури включив до переліку всесвітньої спадщини археологічний комплекс і астрономічну обсерваторію Чанкільо. Цей об'єкт розташований на узбережжі і в пустелі провінції Касма, приблизно за 300 км на північ від столиці Перу Ліми.

Комплекс використовував сонячний цикл і штучний горизонт, щоб визначати сонцестояння, рівнодення і будь-яку іншу дату в році. Тринадцять башт Чанкільо побудовані в напрямку з півночі на південь вздовж довгого пагорба на рівній відстані одна від одної. Разом вони утворюють зубчастий горизонт з вузькими зазорами однакової ширини. На сході і на заході від ланцюга археологи виявили дві точки спостереження. При спостереженні з цих точок 300-метровий ланцюг веж відображає положення сходу і заходу сонця в році. Вважається, що це найдавніша сонячна обсерваторія не території обох американських континентів. Вона не має аналогів у світі.

Це єдина обсерваторія стародавнього світу, про яку ми знаємо, з повним річним сонячним календарем, — зазначив директор програми Чанкільо Іван Геззі в інтерв’ю The Guardian.

В ЮНЕСКО археоастрономічний комплекс Чанкільо назвали «шедевром творчого генія людини».