Сотрудничество с МВФ и реформы в Украине Зеленский обсудил с главой Фонда. Фото: 24tv.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристаліной Георгиевой.

Глава государства поблагодарил собеседницу за поддержку в год коронавирусной пандемии. Зеленский отметил, что транш в 2,1 млрд долл. помог Украине поддержать граждан, малый и средний бизнес и медицинскую отрасль в период нескольких локдаунів. Об этом сообщила пре-служба Офиса президента.

Также стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by-два ключевых законопроекта, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и тому подобное. Зеленский и Георгиева обсудили запуск рынка земли, реформы в области инфраструктуры и принятый парламентом в первом чтении законопроект о деолигархизацию.

Президент заверил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации. Также был обсужден законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается при участии международных партнеров.

Кроме того, в ходе разговора поднимался вопрос выполнения государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны пришли к согласию по активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Впоследствии директор-распорядитель добавила, что надеется на продолжение продуктивного участия Украины и МВФ в рамках окончательных вопросов уже в этом сентябре.

Напомним, в июле стало известно, что Международный валютный фонд смог достичь компромисса с Украиной по проведению антикоррупционной реформы и реформы корпоративного управления и независимости Национального антикоррупционного бюро.