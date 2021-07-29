Украинский пловец Михаил Романчук. Фото: Misha Romanchuk

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Ракурс

Михаил Романчук, украинский спортсмен из Ровно, завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Украинец завоевал медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. В финале он показал время 7.42,33. Еще один украинец Сергей Фролов, в финале занял шестое место. Его результат 7.45,11. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Медаль Романчука, который является чемпионом Европы и призером чемпионатов мира, стала четвертой для сборной Украины на этой Олимпиаде. Руководство НОК, тренерский штаб и руководство Федерации плавания Украины поздравили Романчука с достижением и пожелали удачи в следующих соревнованиях на дистанции 1500 м.

По словам самого пловца, к этой медали он шел 18 лет, а плаванием начал заниматься с шести лет. Поблагодарил тренера Петра Нагорного. Также житель Ровно отметил свой боевой настрой на новый старт.

Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли, — отметил он.

Напомним, 27 июля украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 м и с первого места попал в финал. Результат спортсмена из Ровно стал новым национальным и олимпийским рекордом.