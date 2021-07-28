Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС

Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский (слева), фото: Офис президента
Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООСhttps://racurs.ua/n158047-zelenskiy-smenil-nachalnika-genshtaba-i-komanduuschego-oos.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, провел кадровые перестановки в военном руководстве.
Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Со своих должностей уволены начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Корнийчук, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Евгений Мойсюк и командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.
Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, новым командующим Объединенных сил — Александр Павлюк.
Отмечается, что Зеленский подчеркивает необходимость активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии и 100-процентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.
После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом, — подчеркнул он.
Напомним, вчера, 27 июля, Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Вместо него в тот же день на эту должность назначили Валерия Залужного.
.