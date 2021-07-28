Зеленский сменил начальника Генштаба и командующего ООС

Владимир Зеленский (слева), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n158047-zelenskiy-smenil-nachalnika-genshtaba-i-komanduuschego-oos.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел кадровые перестановки в военном руководстве.

Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Со своих должностей уволены начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Корнийчук, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Евгений Мойсюк и командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, новым командующим Объединенных сил — Александр Павлюк.

Отмечается, что Зеленский подчеркивает необходимость активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации армии и 100-процентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом, — подчеркнул он.

Напомним, вчера, 27 июля, Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Вместо него в тот же день на эту должность назначили Валерия Залужного.