Зеленський змінив начальника Генштабу та командувача ООС

Володимир Зеленський (ліворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n158047-zelenskyy-zminyv-nachalnyka-genshtabu-ta-komanduvacha-oos.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів кадрові перестановки у військовому керівництві.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зі своїх посад звільнені начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Корнійчук, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк та командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, новим командувачем Об'єднаних сил — Олександра Павлюка.

Зазначається, що Зеленський наголошує на необхідності активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії та 100-відсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни.

Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом, — наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Замість нього того ж дня на цю посаду призначили Валерія Залужного.