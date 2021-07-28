Светлана Тихановская и Джо Байден, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n158046-bayden-vstretilsya-s-tihanovskoy-foto.html

Ракурс

Джо Байден, президент США встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановскою, которую ряд белорусов считают настоящим победителем президентских выборов в этой стране, прошедших в августе 2020 года.

Сама встреча длилась 15 минут. Об этом Тихановская сегодня, 28 июля, сообщила в комментарии изданию «Настоящее время».

Но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая — это наша борьба против насилия, против беззакония. Я еду из Белого дома с уверенностью, что США будут с белорусами — и сейчас, и потом, — заявила Тихановская.

О встрече с Тихановской Байден уже сообщил на своей странице в Твиттере.

Мне выпала честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме, — отметил Байден. — Соединенные Штаты стоят рядом с народом Беларуси в стремлении к демократии и всеобщих прав человека.

Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепа. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации, конгрессменами и сенаторами.

Так, 19 июля она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Тихановская выступает за привлечение США как посредника в возможных переговорах между властями в Минске и белорусской оппозицией.

Президентские выборы в августе 2020 года спровоцировали массовые протестные акции в Беларуси, участники которых считали официальные результаты, согласно которым победителем был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко, сфальсифицированными.

Протесты продолжались несколько месяцев и сопровождались массовыми задержаниями и многочисленными случаями жестокости силовиков к митингующим.

Напомним, недавно стало известно, что Тихановская неофициально встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: «Настоящее время»