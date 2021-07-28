Світлана Тихановська та Джо Байден, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Джо Байден, президент США, зустрівся із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, яку низка білорусів вважають справжнім переможцем президентських виборів у цій країні, котрі відбулися у серпні 2020 року.

Сама зустріч тривала 15 хвилин. Про це Тихановська сьогодні, 28 липня, повідомила у коментарі виданню «Настоящее время».

Але це була дуже тепла зустріч. Я побачила людину, якій небайдуже, що відбувається в Білорусі. І я донесла до пана президента наші меседжі про те, що в Білорусі боротьба не геополітична — це наша боротьба проти насильства, проти беззаконня. Я їду з Білого дому з упевненістю, що США будуть з білорусами — і зараз, і потім, — заявила Тихановська.

Про зустріч з Тихановською Байден вже повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

Мені випала честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці в Білому домі, — зазначив Байден. — Сполучені Штати стоять поруч з народом Білорусі в прагненні до демократії та загальних прав людини.

Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепу. Вона вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації, конгресменами і сенаторами.

Так, 19 липня вона зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.

Тихановська виступає за залучення США як посередника до можливих переговорах між владою у Мінську та білоруською опозицією.

Президентські вибори у серпні 2020 року спровокували масові протестні акції в Білорусі, учасники яких вважали офіційні результати, згідно з якими переможцем було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка, сфальсифікованими.

Протести тривали кілька місяців і супроводжувалися масовими затриманнями та численними випадками жорстокості силовиків до мітингувальників.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Тихановська неофіційно зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: «Настоящее время»