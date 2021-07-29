Український плавець Михайло Романчук. Фото: Misha Romanchuk

https://racurs.ua/ua/n158048-chetvertu-medal-na-olimpiadi-v-tokio-zdobula-ukrayina-foto.html

Ракурс

Михайло Романчук, український спортсмен з Рівного, здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

Українець виборов медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем. У фіналі він показав час 7.42,33. Ще один українець, Сергій Фролов, у фіналі зайняв шосте місце. Його результат 7.45,11. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Медаль Романчука, який є чемпіоном Європи та призером чемпіонатів світу, стала четвертою для збірної України на цій Олімпіаді. Керівництво НОК, тренерський штаб та керівництво Федерації плавання України привітали Романчука зі здобутком і побажали удачі в наступних змаганнях на дистанції 1500 м.

За словами самого плавця, до цієї медалі він ішов 18 років, а плаванням почав займатися з шести років. Подякував тренеру Петру Нагорному. Також рівнянин відзначив свій бойовий настрій на новий старт.

Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили, — відзначив він.

Нагадаємо, 27 липня український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 м та з першого місця потрапив до фіналу. Результат спортсмена з Рівного став новим національним та олімпійським рекордом.