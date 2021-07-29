Співпрацю з МВФ та реформи в Україні Зеленський обговорив із главою Фонду. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n158049-spivpracu-z-mvf-ta-reformy-v-ukrayini-zelenskyy-obgovoryv-iz-glavou-fondu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава держави подякував співрозмовниці за підтримку в рік коронавірусної пандемії. Зеленський відзначив, що транш у 2,1 млрд дол. допоміг Україні підтримати громадян, малий і середній бізнес та медичну галузь у період декількох локдаунів. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Також сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by — два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо. Зеленський та Георгієва поговорили про запуск ринку землі, реформи в галузі інфраструктури та ухвалений парламент у першому читанні законопроект про деолігархізацію.

Президент запевнив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи та докладає максимум зусиль для її успішної реалізації. Також було обговорено законопроект про Національний банк України, який наразі розробляється за участю міжнародних партнерів.

Крім того, у ході розмови піднімалося питання виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання. Сторони дійшли згоди щодо активізації спільної роботи представників українського уряду та МВФ.

Згодом директор-розпорядник додала, що сподівається на продовження продуктивної участі України та МВФ в рамках остаточних питань вже цього вересня.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд зміг досягти компромісу з Україною щодо проведення антикорупційної реформи та реформи корпоративного управління й незалежности Національного антикорупційного бюро.