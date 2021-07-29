Украинцев предупредили о возможных наводнениях. Фото: СиД

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Ракурс

Сильные ливни в Украине могут привести к формированию наводнений.

Сегодня вечером, 29 июля, и 30 июля ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды.

Вода будет подниматься, но без негативных последствий на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2−0,7 м. На 0,3−1,3 м ожидается подъем воды на горных притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской области. А на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатья вода в реках может подняться на 0,5−1,0 м. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока. Это может привести к затоплению пониженных участков в населенных пунктах, а в горных районах могут формироваться селевые потоки и оползни.

Напомним, в Гидрометцентре обещали, что 29 июля погода в Украине ухудшится почти во всех областях. Сильные дожди, грозы, град и шквалы ожидаются по всей стране, кроме южных регионов. А в западных и центральных областях синоптики прогнозировали в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

В Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской области осадков не обещали, но здесь ожидается сильная жара. Днем столбики термометров покажут 30−35° по Цельсию.