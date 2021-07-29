«Письма счастья» на ползарплаты — Экс-министр о зимних платежках за отопление

https://racurs.ua/n158070-pisma-schastya-na-polzarplaty-eks-ministr-o-zimnih-platejkah-za-otoplenie.html

Ракурс

Экс-министр финансов предсказывает украинцам новые платежки за отопление и призывает «готовить сани летом», поскольку Украина «опять рискует мерзнуть зимой».

Уволенный со скандалом год назад Игорь Уманский считает, что представители власти систематически делают вид, будто готовятся к отопительному сезону, который «уже не за горами».

На своей странице в Фейсбук экс-министр заверил, что украинцы снова будут получать коммунальные «письма счастья» на ползарплаты.

Уманский объясняет, что коммунальные котельные отапливаются природным газом, а он подорожал почти вдвое.

«Нафтогаз» пытается зафиксировать высокие цены на газ на четыре (!) года вперед. Правительство абсолютно ничего не делает, чтобы обеспечить экономику более дешевым топливом. Населению таки придется столкнуться с подорожанием отопления в полтора-два раза, — написал экс-чиновник.

Он иронизирует: когда-то подготовка к зиме превращалась в своеобразный ритуал, когда власть занималась этим — узнавала, достаточно ли угля накоплено на складах станций и не будет ли отопление слишком дорогим.

Но те позорные времена уже в прошлом. Теперь власть едет отдыхать, а украинцы пусть решают свои проблемы самостоятельно, — написал Уманский.

Он напомнил, что в прошлом году «Центрэнерго» и ДТЭК обеспечили ТЭЦ недостаточным количеством угля, но власть это не проконтролировала. Наступила холодная зима и уголь начало стремительно заканчиваться. Возник дефицит электроэнергии, поэтому пришлось экстренно покупать энергию в Беларуси. А еще — покупать уголь дороже, что повлекло огромные убытки в энергетике. Но ни ДТЭК, ни настоящих виновников не наказали.

По мнению Уманского, сейчас можно заметить предпосылки для последующего энергетического кризиса.