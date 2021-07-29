Землетрясение. Фото: istock

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Землетрясение на Аляске, которое было зафиксировано в четверг, 29 июля, стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года.

Колебания земной поверхности стали самыми мощными на материке за последние 57 лет. Об этом сообщает CNN.

Геологическая служба США сообщает, что магнитуда подземных толчков достигала 8,2. Далее последовало множество афтершоков. Землетрясение произошло к юго-востоку от Перривилля.

Местные жители застали мощное землетрясение — у людей дрожали предметы в доме, а местами провалился асфальт.

Отметим, что Аляска находится в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце — весь горный регион от полуострова Аляска и до южной Калифорнии является зоной повышенной вулканической активности, поэтому землетрясения для этих территорий не являются редкостью.

Синоптики предупреждают, что после сильного землетрясения на Аляску может надвинуться мощное цунами, спровоцированное подземными толчками. Цунами ожидают уже в течение нескольких часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение зафиксировала 8 июня сейсмическая станция, расположенная в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила около 2,6 по шкале Рихтера, то есть оно относится к очень слабым. Такие землетрясения обычно не ощущаются.

Источник: CNN