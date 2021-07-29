Голос. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158054-rozkol-u-golosi-bilshist-deputativ-vyhodyat-iz-partiyi.html

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Розкол у партії «Голос» може завершитися виходом із партії більшості народних обранців.

Причиною виходу з політсили нардепи називають узурпацію влади з боку голови партії та столичного осередку Кіри Рудик. Відповідну заяву Олександра Устінова опублікувала в Facebook.

Депутат «Голосу» Олександра Устінова написала заяву про вихід із партії. Вона заявила, що більшість депутатів не братимуть участь у з’їзді партії та залишають партію.

Як відомо, парламентська фракція «Голосу» остаточно розкололася на дві частини ще 16 червня. Тоді 10 депутатів — Роман Лозинський, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин і Галина Васильченко — створили депутатську групу «Справедливість».

Депутати вважають, що керівництво партії на чолі з Кірою Рудик «перейшло червоні лінії» і «зрадило інтереси виборців». Члени «Справедливості» заявили, що 11 голосами звільнили главу фракції — близького соратника Рудик Ярослава Железняка. Сам він це рішення називає незаконним і, як і раніше, вважає себе головою фракції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рівно половина фракції «Голос» заявила про недовіру голові фракції Железняку й голові партії Кірі Рудик. Також вони заявили, що ініціюють відкликання депутатського мандата Рудик, оскільки вона пропустила 60% засідань.