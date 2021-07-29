Україна залишилася в Токіо без трьох легкоатлетів – що сталося

https://racurs.ua/ua/n158053-ukrayina-zalyshylasya-v-tokio-bez-troh-legkoatletiv-scho-stalosya.html

Ракурс

Трьох українських легкоатлетів відправили додому з Олімпіади в Токіо. Світова легка атлетика (World Athletics) та Антидопінговий союз атлетів (Athletic Integrity Unit) надіслали на адресу Федерації легкої атлетики України повідомлення про дискваліфікацію Михайла Гаврилюка (метання молота), Назара Коваленка (спортивна ходьба) і Наталії Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4×400 метрів).

Ці легкоатлети не зможуть виступити на Олімпійських іграх-2021 у Токіо через недостатню кількість проведених вищезазначених проб.

Це вдруге за останні три дні українських спортсменів відсторонюють від Олімпіади. Раніше через підозру у вживанні еритропоетіну зі змагань зняли триатлоністку Юлію Єлістратову.

Проте причина відсторонення Гаврилюка, Коваленка та Пироженко-Чорномаз має інший характер.

Відповідно до міжнародних правил, напередодні важливих стартів легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб (три тести терміном до десяти місяців). Через пандемію календар змагань змінився. Спортсменам, які відібралися на Олімпіаду в заключні тижні, необхідно були здати три позазмагальні допінг-проби в обмежений період часу.

Дискваліфіковані атлети не надали достатньої кількості допінг-проб, тому їх через це вирішили відсторонити.

34-річний Коваленко (чемпіон України-2021 на дистанції 20 км) раніше отримував трирічну дискваліфікацію через вживання допінгу. У 2020 році він відновив виступи.

22-річний Михайло Гаврилюк у 2021 році став срібним призером чемпіонату України і посів четверте місце на молодіжному Євро з легкої атлетики.

24-річна Наталя Пироженко-Чорномаз в Токіо мала виступити в естафеті 4×400 метрів. У 2017 році у Луцьку вона стала чемпіонкою України на цій дистанції.

Перед стартом Олімпіади відсторонення отримали також важкоатлет Дмитро Чумак, гімнаст Олег Верняєв та легкоатлет Ігор Главан (спортивна ходьба на 50 км).

У 2017 році Главана обвинуватили у вживанні допінгу та відсторонили від професійного спорту на два роки. Суд згодом цей термін продовжив ще на рік. Главан стверджує, що допінг він не вживав і справу проти нього сфабрикували.