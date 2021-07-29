Дітям з особливими потребами у садочку приділятимуть більше уваги. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n158052-dityam-z-osoblyvymy-potrebamy-u-sadochku-prydilyatymut-bilshe-uvagy.html

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Діткам із особливими потребами приділятимуть більше уваги в садочках.

На засіданні 28 липня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою удосконалив інклюзивну освіту в дошкільних закладах України. Уряд запровадив п’ять рівнів підтримки: від першого рівня (незначні або поодинокі труднощі у дитини) до п’ятого рівня (важка ступінь прояву труднощів). Передбачається, що ці рівні підтримки впливатимуть на кількість дітей з особливими освітніми потребами в групах.

Зокрема, в інклюзивних групах садочків навчатиметься:

не більше однієї дитини, що вимагає 4 або 5 рівня підтримки;

не більше двох дітей, які потребують 3 рівня підтримки;

не більше трьох дітей, які потребують 2 рівня підтримки.

У Кабміні очікують, що вихователі зможуть приділяти більше уваги дітям з особливими освітніми потребами. Визначати рівень підтримки будуть фахівці інклюзивно-ресурсних центрів.

Якщо ж вихователь помітить в групі дитини, у якого є незначні труднощі в навчанні, йому зможуть надати підтримку першого рівня. Для цього потрібна заява від батьків, а далі керівник дитячого садка створить команду психолого-педагогічного супроводу, яка підготує індивідуальний план навчання дитини та контролюватиме її виконання. Якщо в ході підтримки стане зрозуміло, що цього для дитини недостатньо, батькам порекомендують звернутися в інклюзивно-ресурсний центр.

Нагадаємо, у липні Кабмін у постанові від 7 липня 2021 року № 697 урізав розмір соціальної допомоги для непрацевлаштованих осіб. Відтепер, якщо жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, упродовж півроку отримання допомоги на дитину одинокій матері не влаштувалися на роботу за направленням центру або не знайшли роботу самостійно, то розмір допомоги на дитину їм зменшать на 50%. У наступному періоді розмір зменшення становитиме 75%.